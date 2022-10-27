Заседание состоялось в четверг, 27 октября. Фото: Дмитрий Бурлаков

В четверг, 27 октября, Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы. Глава региона проинформировал членов законодательного органа власти о состоявшейся недавно рабочей встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

– Президент назвал ситуацию в нашем регионе не просто стабильной, а хорошей, результаты – превышающими среднероссийские. Это нас ко многому обязывает. Мы ни в коем случае, зафиксировав эти результаты, получив оценку президента, не можем останавливаться в развитии. Мы должны двигаться опережающими темпами, – отметил губернатор.

Дмитрий Азаров сообщил, что озвучил президенту ряд инициатив. Многие из них были поддержаны, а первые решения – приняты. В частности, регион получит федеральную финансовую поддержку на строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Распоряжение о выделении средств 26 октября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Президент также поддержал предложение о создании международного студенческого кампуса на территории региона. Итоги конкурсных процедур будут подведены в ближайшие дни. Еще один вопрос, по которому получена поддержка президента – продолжение строительства Красноармейского группового водовода, который поможет обеспечить чистой питьевой водой жителей юга области. Сейчас уже ведется масштабная модернизация этого объекта.

– Рассчитываем, что в новой инвестиционной адресной программе, которая будет формироваться на уровне правительства РФ, этот проект найдет свое отражение, – проинформировал депутатов руководитель области.