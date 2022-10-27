Самарцам показали, как выглядит парк «Молодежный» после благоустройства

На входе в парк появилась светящаяся вывеска. Фото: администрация Самары

В Самаре завершается первый этап благоустройства парка «Молодежный». Работы были выполнены со стороны улицы Ново-Садовой. Власти города рассказали, что изменилось на площадке по состоянию на октябрь 2022 года.

Посетители парка смогут отдохнуть от прогулок на удобных скамейках. Фото: администрация Самары

Сегодня в парке уже появилась парковка, газоны, пандусы, ступени, велосипедные и пешеходные дорожки. Здесь также установлены спортивные и детские площадки. Причем последние поделены на несколько зон – в зависимости от возраста детей. Кроме того, на территории парка появилось освещение.

Для детей предусмотрены удобные площадки. Фото: администрация Самары

Строители также обустроили дорожки, которые формируют так называемую «Тропу здоровья». Они могут быть использованы для прогулок, бега, катания на велосипеде, зимой – для лыжни. А в тенистой части парка появилось 8 уличных гамаков.

Зеленые зоны гармонично дополняют инфраструктуру парка. Фото: администрация Самары

Отдельного внимания заслуживает озеленение территории. Старые аварийные деревья из парка убрали. Вместо них появились новые зеленые насаждения – на участке высадили две тысячи деревьев и кустарников, почти пять тысяч цветов-многолетников.

По данным властей, в дальнейшем работа по благоустройству будет продолжена.

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