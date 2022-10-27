Трассу М-5 под Самарой сковала пробка длиной в несколько километров

Автомобилисты сообщают, что транспорт двигался с минимальной скоростью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в четверг, 27 октября, на трассе М-5 в Самарской области образовалась многокилометровая пробка. Автомобили встали на участке между Самарой и Тольятти. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Автомобилисты утверждают, что пробка началась в районе поселка Зеленовка и затянулась на несколько километров. Транспорт двигался с минимальной скоростью, поэтому водителям пришлось немного задержаться в дороге.

Отметим, что на участке, о котором сообщают жители, в данный момент ограничена пропускная способность. Нововведения действуют с начала октября в связи с капитальным ремонтом водопропускной трубы.

– На трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области (км 988+658) проезжая часть сужена с четырех до двух полос, – ранее сообщали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Отмечалось, что такая схема организации движения будет действовать до конца ноября.

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