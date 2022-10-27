В Самаре суд обязал ФКР отремонтировать кровлю в многоквартирном доме

Провести работы необходимо в течение 3 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд капитального ремонта Самарской области должен привести в порядок кровлю в доме №55А по улице Ставропольской. Соответствующее решение вынес суд. Информацию сообщили в прокуратуре Промышленного района города.

– Установлено, что капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома № 55А по улице Ставропольской не был выполнен в сроки, установленные региональным краткосрочным планом реализации региональной программы,– рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура обратилась с иском в суд, в котором потребовала обязать ФКР выполнить капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Сделать это необходимо в течение 3 месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Ленинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.