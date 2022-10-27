Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 15:50

В Самаре суд обязал ФКР отремонтировать кровлю в многоквартирном доме

Выяснилось, что фонд не выполнил ремонт в установленные сроки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Провести работы необходимо в течение 3 месяцев.

Провести работы необходимо в течение 3 месяцев.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд капитального ремонта Самарской области должен привести в порядок кровлю в доме №55А по улице Ставропольской. Соответствующее решение вынес суд. Информацию сообщили в прокуратуре Промышленного района города.

– Установлено, что капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома № 55А по улице Ставропольской не был выполнен в сроки, установленные региональным краткосрочным планом реализации региональной программы,– рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура обратилась с иском в суд, в котором потребовала обязать ФКР выполнить капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Сделать это необходимо в течение 3 месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Ленинский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.