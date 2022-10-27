Семеро грибников потерялись в лесах Самарской области в октябре 2022 года

Спасатели работали в лесных массивах несколько дней подряд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Грибной сезон близится к завершению, однако этот факт не останавливает любителей «тихой охоты». Жители губернии по прежнему отправляются в леса, однако выбраться из них порой не так уж просто. На этой неделе в лесах региона заблудились семеро человек. Информацию озвучили в ГУ МЧС по Самарской области.

Первый случай произошел в лесном массиве у села Зеленовка. Здесь потерялась 83-летняя женщина. Информация поступила на пульт в 20:40, а найти пенсионерку удалось только 00:45.

В тот же день, в 21:10, в Кинель-Черкасском районе потерялись семеро человек: 71-летний и 32-летний мужчины, 41-летняя женщина и мальчики 15 и 6 лет. Отыскать их удалось в 22:50.

24 октября спасатели работали в лесу около поселка Пустовалово Кинель-Черкасского района – здесь заблудился 72-летний мужчина. Его нашли в 00:14.

К счастью, никому из потерявшихся помощь медиков не потребовалась.

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