Семеро грибников потерялись в лесах Самарской области в октябре 2022 года

Спасатели работали в лесных массивах несколько дней подряд.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Грибной сезон близится к завершению, однако этот факт не останавливает любителей «тихой охоты». Жители губернии по прежнему отправляются в леса, однако выбраться из них порой не так уж просто. На этой неделе в лесах региона заблудились семеро человек. Информацию озвучили в ГУ МЧС по Самарской области.
Первый случай произошел в лесном массиве у села Зеленовка. Здесь потерялась 83-летняя женщина. Информация поступила на пульт в 20:40, а найти пенсионерку удалось только 00:45.
В тот же день, в 21:10, в Кинель-Черкасском районе потерялись семеро человек: 71-летний и 32-летний мужчины, 41-летняя женщина и мальчики 15 и 6 лет. Отыскать их удалось в 22:50.
24 октября спасатели работали в лесу около поселка Пустовалово Кинель-Черкасского района – здесь заблудился 72-летний мужчина. Его нашли в 00:14.
К счастью, никому из потерявшихся помощь медиков не потребовалась.
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