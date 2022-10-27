Сейчас самарский госпиталь заполнен на 80% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский военный госпиталь заполнен на 80%. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

- Мы давно взаимодействуем с военным госпиталем, и этот процесс не прекращается, - сообщила Ольга Гальцова. – Конкретное количество военнослужащих, которые находятся там сегодня, называть было бы некорректно - они поступают каждый день. В целом могу сказать, что госпиталь рассчитан на 300 человек, и сейчас он заполнен примерно на 80%.

Также Ольга Гальцова сообщила, что побывала с визитом в Рощинском и пообщалась с мобилизованными. Она отметила, что они не падают духом, а на вопросы отвечали бодро и с оптимизмом.

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