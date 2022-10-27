Дмитрий Азаров оценил новую модельную библиотеку «Библиоград» в Чапаевске

Необычное пространство было создано в рамках нацпроекта "Культура". Фото: правительство Самарской области

В четверг, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров осмотрел новую модельную библиотеку «Библиоград», созданную на базе городской библиотеки семейного чтения в Чапаевске. Культурное пространство появилось в рамках нацпроекта «Культура».

– Хотим выразить огромную благодарность за открытие такой необычной библиотеки. Вообще появление библиотеки в городе – это событие в культурной жизни. А такая библиотека – это наш, литераторов, второй дом, – поблагодарила губернатора председатель литературного клуба Татьяна Кижайкина.

«Библиоград» – не просто библиотека, а настоящий городок. Здесь создано 9 функциональных площадок, в том числе – зоны для проведения культурно-просветительских, патриотических мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий, выставок. А через бесплатный Wi-Fi посетители получают доступ к фондам электронных библиотек.

Обновленное культурное пространство стало настоящим центром притяжения. Здесь проводят образовательные сессии и встречи участники проекта «Волонтеры культуры в центре событий», проходят круглые столы и другие мероприятия.

Дмитрий Азаров предложил дополнить «Библиоград» технологиями виртуальной реальности, которые разработали ученые СамГМУ. Благодаря разработке посетителям открываются виртуальные путешествия, во время которых можно перемещаться в пространстве картины. Он также предложил жителям города самим придумать проекты.

– Будут новые идеи, будем и дальше помогать их вам воплощать, – подчеркнул Дмитрий Азаров.