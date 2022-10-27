Самарец снял эпичный мультик про воздушную атаку роботов на мост через Волгу

Картинка получилась довольно необычной и впечатляющей.

Житель Самары поделился своей необычной работой. Он создал 3D-мультфильмы, в которых показал довольно интересные сюжеты. Видеозаписи мужчина опубликовал в социальных сетях.

Показанные в работах сюжеты напоминают сценарий фильма. Вот только действие видеороликов разворачивается на мосту через Волгу. В первом мультфильме роботы отражают воздушную атаку. Все действие сопровождается настоящими звуками, что создает впечатление реальности происходящего.

Героями второго ролика являются все те же роботы. Правда, на этот раз они занимаются усилением противовоздушной обороны.

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