Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку

Глава региона встретился с мобилизованными земляками. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 27 октября, глава региона Дмитрий Азаров побывал в войсковой части в Самаре, где встретился с мобилизованными земляками. Губернатор узнал у военнослужащих, как идет их подготовка и боевое слаживание, обсудил вопросы организации денежных выплат, оказания помощи мобилизованным и их семьям. Первым делом он спросил о качестве дополнительной экипировки, которая по распоряжению губернатора закуплена и уже передается бойцам в дополнение к тому обмундированию, которым их обеспечивает армия.

– Было жесткое выступление президента страны и по поводу денежного довольствия, и по поводу всей необходимой экипировки. Как нас заверяет министерство обороны, сейчас у вас есть все необходимое для проведения занятий, тактических и боевых. А мы обеспечиваем дополнительной экипировкой, о которой мы с вами говорили, – отметил губернатор.

Военнослужащие отметили, что по качеству экипировки нареканий нет. Однако есть вопрос о предоставлении дополнительного технического оборудования – например, квадрокоптеров и тепловых прицелов.

– Мы эту помощь осуществляем с первого дня, поставляем специальное оборудование, но отправляем его уже сразу туда, в зону СВО. По мере того, как от командиров запрос будет поступать, мы всем необходимым будем обеспечивать. Мы эту работу продолжим, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

После встречи бойцы поблагодарили главу региона за поддержку. Они отметили, что для них она играет важную роль.

– Губернатор обещал, и свое обещание выполнил. Губернаторские деньги получил. Сейчас у меня все есть – одежда, форма, снаряжение. Паспорт военнослужащего оформили, но пока никакой помощи не требуется. АВТОВАЗ со стороны профкома выделил материальную помощь, – поделился Анатолий Шевченко.