В Тольятти в лицее № 76 может появиться контрольно-пропускной пункт

Жители отмечают, что в данный момент вход в учреждение осуществляется через турникеты. Фото: vk.com/tlt_01

В тольяттинском лицее №76 могут усилить меры безопасности учащихся. Об этом сообщили жители города. Информацией они поделились в социальных сетях.

– На территории лицея №76 появится контрольно-пропускной пункт. Сейчас вход в учреждение осуществляется через турникеты. После начала занятий турникеты блокируются, а двери закрываются, – поделились тольяттинцы.

Отметим, что официальная информация об установке контрольно-пропускного пункта на территории образовательного учреждения пока не поступала.

Ранее глава города сообщал, что одной из мер безопасности может стать запрет на пропуск взрослых в школы. Планировалось, что они смогут войти в учреждение только по предварительной записи. Это позволило бы сделать школы закрытыми от посторонних.

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