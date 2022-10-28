В Тольятти 26-летний парень ударил мать ножом в грудь

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 46-летняя местная жительница пострадала от рук собственного сына. Обычная ссора родственников перетекла в поножовщину, в результате чего женщина оказалась в больнице. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Инцидент произошел днем в одном из многоквартирных домов на улице Автостроителей. У 26-летнего парня и его мамы произошел конфликт на бытовой почве. Взбешенный тольяттинец схватил нож и вонзил его матери в грудь. Женщина обратилась к медикам. Согласно заключению эксперта, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Оперативники начали розыск подозреваемого. Отыскать горе-сына удалось неподалеку от места происшествия. Его обнаружил экипаж ППС. Парня задержали.

Инспектор полиции Федор Родионов и полицейский-водитель Олег Козлов оперативно задержали нападавшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

– Ранее не судимый, официально не работающий местный житель не стал отрицать своей причастности к произошедшему, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В данный момент подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

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