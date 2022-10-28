В Самарской области задержали группу аферистов, обманувших банк на 1,5 миллиона рублей

Полицейские задержали участников преступной группировки

В Самарской области с помощью бойцов спецподразделения "Гром" задержали семерых аферистов, которые обманули банк на 1,5 миллиона рублей. Все они в момент задержания находились по разным адресам, а расследованием дела уже давно занимались и полицейские, и сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

Афера была простой, но эффективной. 32-летний иностранец из Ближнего Зарубежья и 51-летняя женщина - опытная нарушительница закона - решили поживиться. Они нашли себе подельников - пятерых жителей Похвистневского района. Распределили роли и приступили к исполнению замысла. Женщина получила фиктивную справку с места работы, оформила договор о кредитовании и получила в банке 1,5 миллиона рублей. После того, как деньги упали на карточку, злоумышленники сняли их, поделили и начали тратить на свои нужды.

Когда в банке поняли, что деньги возвращать никто не хочет, да и найти концы непросто, то обратились в полицию. Теперь мошенникам предстоит ответить за свои действия по закону. Более того, полиция подозревает, что они же причастны к другим подобным преступлениям. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

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