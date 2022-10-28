Две иномарки жестко столкнулись на ул. Промышленности в Самаре

Renault "догнал" Kia и смял ей багажник Фото: Скриншот с видео

Вечером в четверг, 27 октября 2022 года, на улице Промышленности в Самаре произошло жесткое ДТП. Там столкнулись две иномарки. В результате детали машин оказались разбросаны по дороге. Свидетелем происшествия стал блогер Евгений Щекин. Он снял последствия аварии на видео.

Судя по кадрам, белый автомобиль въехал в черную легковушку. На них видны характерные повреждения: разбитая передняя часть у первой машины и смятый багажник у второй. К слову, вторую легковушку после удара развернуло на проезжей части почти на 180 градусов.

Информацию о происшествии прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным полицейских, все случилось в 19:30 на улице Промышленности. Аварию спровоцировал 45-летний водитель Renault. Он, двигаясь в сторону улицы Аэродромной, врезался в автомобиль KIA Rio, который стоял на дороге в попутном направлении. ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получил 41-летний водитель корейской машины. Его увезли в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка.

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