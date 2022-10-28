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Общество28 октября 2022 7:33

Самарец решил купить туристическую палатку в интернете и остался без денег

Мужчина перевел продавцу более 17 тысяч рублей, но тот перестал выходить на связь
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для одного из жителей Самары покупка туристической палатки обернулась срывом путешествия и потерей денег. Мужчина нашел нужную модель в интернете, однако продавец оказался недобросовестным.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 47-летний мужчина обнаружил нужную ему зимнюю туристическую палатку на одном из сайтов. Модель оказалась подходящая и мужчина решил ее приобрести.

– В этот же день клиент списался с продавцом. Незнакомец предложил бесконтактный способ оплаты. После того, как мужчина перевел сумму в размере 17 750 рублей, продавец перестал выходить на связь, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками. Он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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