Самарец решил купить туристическую палатку в интернете и остался без денег

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для одного из жителей Самары покупка туристической палатки обернулась срывом путешествия и потерей денег. Мужчина нашел нужную модель в интернете, однако продавец оказался недобросовестным.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 47-летний мужчина обнаружил нужную ему зимнюю туристическую палатку на одном из сайтов. Модель оказалась подходящая и мужчина решил ее приобрести.

– В этот же день клиент списался с продавцом. Незнакомец предложил бесконтактный способ оплаты. После того, как мужчина перевел сумму в размере 17 750 рублей, продавец перестал выходить на связь, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками. Он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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