Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области подозреваемых в мошенничестве приверженцев АУЕ

Суд отправил фигурантов дела под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области силовики задержали приверженцев экстремистского сообщества «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое запрещено на территории РФ. Все они жители Похвистнева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

- Указанные лица активно пропагандировали в молодежной среде преступный образ жизни, занимались вымогательством и криминальным прикрытием незаконного бизнеса. Все это они делали для поддержания идеологии АУЕ, - рассказали правоохранители.

Также силовики выяснили, что в 2022 году подозреваемые оформляли кредитные договоры по поддельным документам на людей, которые ведут асоциальный образ жизни, в ряде банков Самары. В домах приверженцев экстремистской идеологии провели обыски, у них изъяли мобильные телефоны.

Следователи ГУ МВД по Самарской области возбудили в отношении задержанных уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В четверг, 27 октября 2022 года, всем фигурантам избрали меру пресечения. Их отправили под арест.

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