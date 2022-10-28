В Самаре «КАМАЗ» устроил ДТП с двумя легковыми автомобилями

Массовая авария произошла на Ракитовском шоссе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В четверг, 27 октября, на территории Самары произошло массовое ДТП. В Кировском районе столкнулись «КАМАЗ», «ВАЗ-2108» и «Toyota RAV 4». Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 13:40 на Ракитовском шоссе. 60-летний водитель «КАМАЗа» ехал в сторону улицы Магистральной и около дома №73а решил перестроиться. При выполнении маневра он не уступил дорогу «ВАЗ-2108», за рулем которого был 32-летний мужчина.

Машины столкнулись, после отечественная легковушка отлетела на встречную полосу. Здесь она столкнулась с «Toyota RAV 4» под управлением 50-летнего водителя.

В результате аварии пострадали 26-летняя пассажирка «ВАЗ 2108». Ее доставили в больницу, где медики назначили ей амбулаторное лечение.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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