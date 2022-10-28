Дмитрий Азаров подчеркнул, что кредитные каникулы мобилизованным не должны увеличивать ставку и переплату

В Самарской области для мобилизованных разработан ряд мер поддержки.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области будут особенно следить за тем, как работают кредитные каникулы для мобилизованных. Глава региона подчеркнул, что недопустимо, чтобы в результате повышалась ставка или увеличивалась сумма переплаты. Внимание к этому вопросу он привлек на расширенном заседании правительства региона.

- Будем следить за тем, чтобы кредитные каникулы не повышали ставку и сумму кредита. Были сигналы, следим за всем, будем решать точечно эти задачи, - уточнил губернатор.

Напомним, что сегодня для мобилизованных военнослужащих и их семей в регионе разработан ряд мер поддержки. В их числе - региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей, льготы для мобилизованных и их семей. Кроме того, все бойцы получают дополнительную экипировку.

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