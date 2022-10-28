В Самаре 19-летний парень на «тринадцатой» влетел в световую опору

ДТП произошло 27 октября в Красноглинском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла вечером в четверг, 27 октября, в Самаре. В Красноглинском районе водитель отечественного авто въехал в столб. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в 17:15 на улице Труда. 19-летний молодой человек на «тринадцатой» ехал в сторону улицы Звездная. Напротив дома №7 он не справился с управлением и в световую опору.

В результате ДТП водитель был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, еще одна авария произошла 27 октября в Кировском районе города. Там столкнулись сразу три автомобиля, пострадал один человек.

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