Судья не должен был показывать красную карточку защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу в матче с «Уралом»

Бейла удалили на 23 минуте встречи за игру рукой в своей штрафной. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Судья ошибочно удалил защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла в матче 14 тура Российской премьер-лиги против «Урала». К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. По мнению специалистов, за игру Бейла рукой арбитр должен был назначить в ворота «Крыльев» пенальти и показать защитнику желтую карточку.

— Большинство членов комиссии считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде и вынести игроку «Крыльев Советов» Глену Бейлу предупреждение за срыв перспективной атаки при игре рукой в собственной штрафной площади, — говорится на сайте Российского футбольного союза.

Кроме того, эксперты решили, что на 57 минуте судья ошибочно не назначил пенальти в ворота самарцев.

Напомним, матч «Урала» и «Крыльев» закончился победой екатеринбургской команды 2:1. По голу у хозяев забили Алексей Каштанов и Юрий Газинский, у волжан отличился Максим Глушенков.