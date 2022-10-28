В Тольятти фирма оказалась в списке недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта с мэрией

По решению регионального УФАС компания попала в РПН на 2 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд оставил в силе решение УФАС Самарской области о включении ООО «Современные технологии строительства» в реестр недобросовестных поставщиков (РПН). Компания попала в «черный список» из-за срыва контракта с мэрией Тольятти.

По данным регионального УФАС, в августе 2021 года фирма заключила контракт с администрацией Автограда. В рамках соглашения организация должна была провести работы по обеспечению безопасности участников дорожного движения. Сумма контракта составила 26,8 млн. рублей. Однако сроки оказались сорваны.

– Компания не приступила к работам по 8 объектам, по 23 объектам была установлена просрочка. Подрядчику направили претензию, однако работы по 8 объектам так и не были не сданы, – рассказали в Самарском УФАС.

В конце февраля 2022 года власти Тольятти обратились в антимонопольную службу, попросив включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. УФАС включила фирму в РПН на два года.

25 октября позицию службы поддержали в Арбитражном суде Самарской области.

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