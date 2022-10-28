В выходные в Самарской области обещают дождь и мокрый снег

Не забудьте зонты! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дождь и мокрый снег обещают Самарской области в ближайшие выходные синоптики Приволжского УГМС. В субботу, 29 октября 2022, будет облачно, ночью и днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -2… +3, днем +1… +6.

В воскресенье, 30 октября 2022, небольшой дождь, -1… +4 ночью и +1… +6 днем.Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В понедельник, 31 октября 2022, мокрый снег вернется, ночью столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки, а днем держаться в районе 0… +5.