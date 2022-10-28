Дмитрий Азаров высоко оценил работу минэкономразвития региона по привлечению инвесторов

Оценку работе министерства глава региона дал во время открытия логистического центра Ozon в Чапаевске. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Самарская область показала серьезную динамику роста инвестиций. Несмотря на все сложности и высокую базу прошлого года, данный показатель вырос на 122,5% – это лучший результат по России среди крупных регионов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на открытии логистического центра Ozon в индустриальном парке «Чапаевск».

– Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, производства, технологии, рост доходов людей – вот что важно. Но без системной, планомерной работы по улучшению инвестиционного климата это просто не было бы возможным. Здесь отдельно отмечу команду министерства экономического развития и отдельно министра Дмитрия Богданова, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Открывшийся в Чапаевске фулфилмент-центр станет мощным драйвером развития предпринимательства в регионе. Уже сегодня свою продукцию через Ozon реализуют 3,7 тысяч областных бизнесменов. За первое полугодие оборот самарских компаний составил 3,4 млрд. рублей.

Открытие центра позитивно скажется и на сфере занятости региона. Сегодня здесь трудится около 700 человек, до конца года число работников возрастет до 1300. После выхода объекта на полную мощность здесь будет создано 6 тысяч рабочих мест.

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