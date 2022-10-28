Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 11:47

Дмитрий Азаров высоко оценил работу минэкономразвития региона по привлечению инвесторов

Губернатор отметил, что область показала серьезную динамику роста инвестиций
Полина КАРПОВА
Оценку работе министерства глава региона дал во время открытия логистического центра Ozon в Чапаевске. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Оценку работе министерства глава региона дал во время открытия логистического центра Ozon в Чапаевске. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Самарская область показала серьезную динамику роста инвестиций. Несмотря на все сложности и высокую базу прошлого года, данный показатель вырос на 122,5% – это лучший результат по России среди крупных регионов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на открытии логистического центра Ozon в индустриальном парке «Чапаевск».

– Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, производства, технологии, рост доходов людей – вот что важно. Но без системной, планомерной работы по улучшению инвестиционного климата это просто не было бы возможным. Здесь отдельно отмечу команду министерства экономического развития и отдельно министра Дмитрия Богданова, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Открывшийся в Чапаевске фулфилмент-центр станет мощным драйвером развития предпринимательства в регионе. Уже сегодня свою продукцию через Ozon реализуют 3,7 тысяч областных бизнесменов. За первое полугодие оборот самарских компаний составил 3,4 млрд. рублей.

Открытие центра позитивно скажется и на сфере занятости региона. Сегодня здесь трудится около 700 человек, до конца года число работников возрастет до 1300. После выхода объекта на полную мощность здесь будет создано 6 тысяч рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.