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НовостиОбщество28 октября 2022 12:16

ССК успешно испытала новую трансформаторную подстанцию «Южный город»

Объект обеспечит электроэнергией дома, школы, детские сады и поликлиники
Илона МАЙСКАЯ
Подстанция необходима для энергоснабжения будущей жилой застройки и потенциальных промышленных потребителей / Фото: АО "ССК"

Подстанция необходима для энергоснабжения будущей жилой застройки и потенциальных промышленных потребителей / Фото: АО "ССК"

Самарская сетевая компания испытала новую трансформаторную подстанцию 110 кВ «Южный город» в Волжском районе. Она необходима для энергоснабжения будущей жилой застройки и потенциальных промышленных потребителей. Оборудование успешно прошло все проверки.

Планируется, что подстанция «Южный город» обеспечит электроэнергией дома строящегося микрорайона, школы, детские сады, поликлиники, а также индустриальный парк «Преображенка-2». Общая мощность, которую предполагается выдавать в сеть после ввода объекта в промышленную эксплуатацию, – 53 МВт. Это больше, чем энергопотребление небольшого города, к примеру, Чапаевска.

Отметим, помимо строительства трансформаторной подстанции, специалисты ССК проложили в Волжском районе около 20 км ЛЭП. Проект реализуются в тесном взаимодействии с региональным министерством энергетики и ЖКХ.

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