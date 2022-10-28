ССК успешно испытала новую трансформаторную подстанцию «Южный город»

Подстанция необходима для энергоснабжения будущей жилой застройки и потенциальных промышленных потребителей / Фото: АО "ССК"

Самарская сетевая компания испытала новую трансформаторную подстанцию 110 кВ «Южный город» в Волжском районе. Она необходима для энергоснабжения будущей жилой застройки и потенциальных промышленных потребителей. Оборудование успешно прошло все проверки.

Планируется, что подстанция «Южный город» обеспечит электроэнергией дома строящегося микрорайона, школы, детские сады, поликлиники, а также индустриальный парк «Преображенка-2». Общая мощность, которую предполагается выдавать в сеть после ввода объекта в промышленную эксплуатацию, – 53 МВт. Это больше, чем энергопотребление небольшого города, к примеру, Чапаевска.

Отметим, помимо строительства трансформаторной подстанции, специалисты ССК проложили в Волжском районе около 20 км ЛЭП. Проект реализуются в тесном взаимодействии с региональным министерством энергетики и ЖКХ.

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