Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»

Все пользователи нашего онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня Всех Святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.
Активировать подписку можно по ссылке — https://smotri.beeline.tv/rRAD/q9xzk4v5
А вот ТОП-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей, которые уже подписались на «Страшно — и точка»:
- Тихое место 2;
- Zомбилэнд: Контрольный выстрел;
- Сторожка;
- Обитель зла: Раккун-Сити;
- Кладбище домашних животных.
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