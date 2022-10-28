В Самарской области расширили категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

Депутаты Самарской губернской думы приняли закон Самарской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Самарской области «О бесплатной юридической помощи в Самарской области», которым расширяется перечень категорий лиц, обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи. А также поправки в региональный закон, которые расширяют перечень государственных региональных наград тремя новыми госнаградами: Почетный знак Нестора Постникова, Почетный знак Николая Семенова, Почетный знак Дмитрия Устинова.

В заседании областного парламента принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Он поприветствовал депутатский корпус и отметил, что сегодня, в этот особый период, важна работа на опережение, внутренняя мобилизация всех органов власти, депутатского корпуса.

- Такая внутренняя мобилизация и консолидация только и может привести к победе по всем направлениям, по всем фронтам. Надеюсь, что такая конструктивная мобилизация, такая консолидация будет сохраняться и в губернской думе, - выразил уверенность глава региона, отметив, что общение с людьми сейчас носит первостепенное значение. - Где-то приободрить, поддержать, решить проблемы, вселить уверенность, разобрать частные вопросы. Рассчитываю, что многое сделаем в это особый период.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников в свою очередь поблагодарил губернатора за плодотворную совместную работу и отметил, что 25 сентября исполнилось ровно 5 лет с того дня, как Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область.

- Это стало временем масштабных перемен. Дмитрий Игоревич сделал очень многое для развития Самарской области по всем направлениям. В губернию поступают беспрецедентные суммы федеральной поддержки. Это позволяет высокими темпами строить дороги, мостовые переходы, возводить новые школы и больницы, благоустраивать улицы и общественные пространства, развивать науку, - подчеркнул спикер областного парламента.