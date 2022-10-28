Подведены итоги всероссийского конкурса профмастерства среди дефектоскопистов

В финал вышли 65 дефектоскопистов из 56 ведущих организаций страны.

В Москве завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2022». Конкурс проводило Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ и Ростехнадзора.

Дефектоскопист - это профессия с серьезным бэкграундом и богатейшими перспективами. Требования к надежности оборудования с каждым годом становятся все выше, и именно дефектоскопия помогает обеспечить надежность и безопасность производства. Несмотря на наличие точнейших приборов и методик, важнейшим гарантом безопасности остается личное профессиональное мастерство представителей этой профессии.

Первым этапом конкурса был региональный, на котором определились лучшие специалисты в 32 регионах России. В финал вышли 65 дефектоскопистов из 56 ведущих организаций страны. Примечательно, что около 15% из них – девушки, а по сравнению с прошлым годом число участников и организаций выросло в два раза.

За победу в финале боролись и представители этой профессии из Самарской области, выигравшие региональный этап. Конкурсанты соревновались в лучшем знании теории своей профессии и в практическом выполнении заданий. Последний этап включал в себя нестандартные задания.

Лучшие по профессии определялись в нескольких номинациях: «Визуальный и измерительный контроль, «Ультразвуковой контроль», «Радиационный контроль», «Магнитный контроль», а также в мудьтиноминациях. В номинации «Магнитный контроль» призовое место занял Иван Солдатенков из Самарского филиала АО «Транснефть - Диаскан».