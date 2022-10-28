Министр обороны рассказал о завершении частичной мобилизации

В Самарской области завершаются мероприятия по частичной мобилизации граждан – как и по всей стране. Об этом сегодня на докладе президенту Владимиру Путину заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Таким образом, следует ожидать завершение частичной мобилизации в Самаре и прекращение рассылки повесток.

- Отправку граждан призванных по мобилизации завершили сегодня, оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание по призыву 300 тысяч человек выполнено, никаких дальнейших заданий не планируется, - отметил Шойгу.

Также он подчеркнул, что военные комиссариаты в рамках СВО продолжат задачу по комплектации войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Ранее военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал, что сейчас повестки рассылают для уточнения данных. Более того, для выполнения задания верховного главнокомандования было запланировано отправление большего количества оповещений, чем число граждан, которые было необходимо отправить в военные части для комплектации бригад.