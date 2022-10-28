Глава Самары встретилась с семьями мобилизованных и добровольцев «Самарского батальона»

Дополнительная экипировка, которой обеспечивает регион, уже начала поступать в воинские части. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина проводит встречи с семьями добровольцев «Самарского батальона» и мобилизованных. Вчера, 27 октября, она посетила Железнодорожный район, а на прошлой неделе – Кировский район.

— Встречи не первые и точно не последние. Приезжаю в районы, чтобы людям было удобнее прийти и задать вопросы. Со всеми разбираемся, стараемся решить, консультируем. Никого не бросим и не оставим один на один с проблемами, — сказала Елена Лапушкина.

Сейчас в областном центре создают социальные паспорта для каждой семьи военнослужащего. За семьями закреплены сотрудники администрации или соцработники, которые находятся с ними на связи.

Целый ряд мер по поддержке военнослужащих и членов их семей уже принят в регионе. Это касается единовременной региональной выплаты в 50 тысяч рублей мобилизованным, освобождении от платы за детский сад и школьного питания.

Как сообщает городская администрация, дополнительная экипировка, которой обеспечивает регион, уже начала поступать в воинские части. Помощь оказывают также благотворительные, общественные организаций, частные предприниматели.

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