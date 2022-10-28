В Самарской области злоумышленница хотела продать 7 кг наркотиков

Правоохранители задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области женщина решила нажиться на продаже наркотических средств. Суд вынесет злоумышленнице приговор.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, уроженка Смоленской области признана виновной в совершении четырех преступлений. Ее обвиняют в незаконном быте наркотиков. По данным следствия, женщина списалась с незнакомцев в интернете, который предложил ей работу – делать тайники-закладки с наркотиком. Обвиняемая согласилась на условия и приступила выполнять свои обязанность.

Правоохранители смогли задержать подозреваемую. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли более 7 кг наркотиков. Доход женщины от незаконного сбыта превысил 500 тысяч рублей. Ей грозит срок лишения свободы.

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