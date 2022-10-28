В Самарской области 10 инновационных проектов получат гранты на 27 млн рублей

Специалисты региона получают средства на реализацию своих проектов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаркой области инновационные проекты продолжают получать поддержку от Фонда содействия инновациям. На реализацию 10 проектов направят 27 млн рублей.

Федеральный институт развития подвел итоги конкурсов, оказалось, победителями конкурса «Развитие-ЦТ» стали компания «ТВпортал» и резидент «Жигулевской долины». Специалисты более шести лет разрабатывали и внедряли ПО для государственных учреждений в сфере медицины, образования, защиты от ЧП. Помимо этого, в регионе правительство во главе с губернатором Дмитрием Азаровым продолжает работать в направлении реализации инновационных разработок. Общая сумма грантов Фонда содействия составила 173 миллиона рублей. Подобное привлечение инструментов поддержки помогает инноваторам динамично развиваться.

Также молодые специалисты, победители из Самарского университета, получат по 500 тысяч на разработки. Согласно итогам конкурсов, еще 6 заявок от жителей Самарской области победили с проектом «Разработка инновационного персонализированного материала Multigraft Plus для устранения костных дефектов».

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