В Самарской области выставили на продажу торговый комплекс за 185 миллионов рублей

Торговый комплекс выставили на продажу. Фото: Авито

В селе Красный Яр Самарской области появилось объявление о продаже торгово-развлекательного центра «ЯРмарка». Его стоимость оценили в 185 миллионов рублей.

По сообщению «ВолгаНьюс», владелец участка отметил, что в ТРК успешно развивается арендный бизнес. Площадь комплекса составляет 2,68 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместили отделения банков и операторов мобильной связи. На втором этаже компании арендуют офисы, также там находится отель «Samara s Cottages Aquaclub».

По словам продавца, ТРК оборудовали собственной газовой котельной. Помимо этого, на участке установлены системы кондиционирования и охранно-пожарная сигнализация. На данный момент комплекс заполнен арендаторами на 100%.

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