В Самарской области экономика смогла выдержать санкционный удар

В регионе прошло расширенное заседание правительства. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства региона. В ходе встречи подвели предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года.

В начале года рост экономики региона продолжался, но уже в марте из-за санкционных ограничений пострадали некоторые сферы. Влияние стало ощутимым. Наибольшее давление испытали автомобилестроение, химия, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. Благодаря взаимодействую муниципалитетов, бизнесменов, ученых и общественников, многие вопросы были решены своевременно. Реализация проектов продолжилась, ситуацию удалось стабилизировать.

- Сегодня Самарской области удается не просто минимизировать последствия ущерба, нанесенного как пандемией, так и внешним санкционным давлением. Мы можем сегодня констатировать, что санкционный удар мы выдержали, выстояли, и можем двигаться вперед, - отметил глава региона.

Новый проект бюджета социально направлен, он обеспечит исполнение обязательств перед самарцами. На данный момент экономика региона устойчива.

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