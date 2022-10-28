В Самаре экс-судья Анна Бондаренко подала жалобу на приговор в кассационный суд

Женщину признали виновной в покушении на мошенничество в апреле этого года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшая судья Анна Бондаренко подала жалобу на приговор Советского районного суда Самары и на решение апелляции в кассационный суд. Ее рассмотрят 22 ноября в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, сообщает Волга Ньюс.

В заседании не будут участвовать ни сама Бондаренко, ни потерпевшие. Напомним, судью Промышленного районного суда признали виновной в покушении на мошенничество в апреле этого года. В октябре 2020 года ее задержали при получении 400 тысяч рублей, которые она должна была передать своему коллеге.

Незаконное вознаграждение предназначалось для вынесения мягкого приговора одному из обвиняемых. На самом деле Бондаренко не собиралась отдавать деньги. Женщине назначили 2 года и 10 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 60 тысяч рублей. Исполнение наказания было отсрочено, пока ребенку Анны Бондаренко не исполнится 14 лет.

После вынесения приговора жалобу на него экс-судья подала вместе с адвокатом. Однако в июле этого года апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила приговор без изменения.

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