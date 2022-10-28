В Самаре специалисты провели мониторинг цен на продовольственные товары

Жители смогут тратить меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги цен на продовольственные товары. Жителям рассказали, как сэкономить на продуктах.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Вермишель за 48,72 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Гречневая каша за 62,48 рубля/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Свинина (кроме бескостного мяса) за 220 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожном районе.

Подобные мониторинги помогают отслеживать наличие продовольственных товаров и динамику цен. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.

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