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НовостиОбщество28 октября 2022 18:04

В Самаре кассир-операционнист сможет зарабатывать до 50 тысяч рублей

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о зарплатном максимуме

Специалисты рассказали о зарплатном максимуме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать кассир-операционнист. Зарплатный максимум составил 50 тысяч рублей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, высокий уровень дохода предлагают сотрудникам с высшим образованием, знанием банковского ПО и опытом работы. В столице зарплата кассира-операционниста достигает 90 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – 75 тысяч рублей. В Самаре средняя заработная плата – 30 тысяч рублей.

Отмечают, что от 23 до 25 тысяч рублей работодатели готовы платить сотрудникам со средним профессиональным образованием. От 25 до 30 тысяч рублей тем, кто владеет знанием операционной работы. Максимальную зарплату в 50 тысяч рублей обещают кассирам-операционнистам с опытом продажи банковских продуктов и стажем работы от 2 лет.

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