Коронавирус в Самарской области на 29 октября 2022 года: заразилось еще 323 человека

А 38 человек выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самаре на 29 октября 2022 года: количество заболевших не превышает полусотни. Статистику заболеваемости за прошедшие сутки представили в региональном оперштабе.

Новые случаи COVID-19 сохраняют стабильное значение

В регионе за сутки подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции. На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 576 жителям региона.

Было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 33 человека, умерло три пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

Лабораторных исследований на КВИ провели специалисты в количестве 10 247. Еще 285 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 38 человек выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Наибольшее число заболевших в – крупных городах региона

Из общего количества заболевших 100 человек выявили в г. Самара, 84 – в г. Тольятти, 18 – в г. Сызрань, 13 – в Кошкинском районе, по 11 – в Волжском и Нефтегорском районах, 9 – в г. Чапаевск, 8 – в Сергиевском районе, по 7 – в Большеглушицком и Пестравском районах, 5 – в Клявлинском районе, по 4 – в г. Новокуйбышевск, Богатовском, Похвистневском, Сызранском, Челно-Вершинском, Шенталинском и Безенчукском районах.

Еще по 3 случая – в г. Жигулевск, г. Октябрьск и в Елховском районе, по 2 – в г. Похвистнево, в Борском, Красноармейском и в Исаклинском районах, по 1 – в г. Отрадный, Алексеевском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.