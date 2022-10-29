Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана 29 октября 2022 года

Туман будет держаться в регионе в течение первой половины дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 29 октября 2022 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Ранним утром на регион опустился густой туман. Из-за этого видимость на дорогах сильно снизилась — до 500 метров и менее.

По данным Приволжского УГМС, туман продержится в Самарской области всю первую половину дня 29 октября. МЧС призывает жителей региона быть внимательнее на дорогах. Кроме того, сегодня ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит 1-6 градусов.

В воскресенье, 30 октября, в основном прогнозируются осадки в виде дождя. Местами ветер усилится до 15-20 м/с. В ночь на понедельник может вновь пойти мокрый снег. Температура воздуха опустится до -1 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал