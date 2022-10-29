В Самарской области ищут пропавшую женщину со шрамом и веснушками на лице

Последний раз женщину видели в фермерском хозяйстве Шенталинского района Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают 49-летнюю уроженку Клявлинского района Марину Медведеву. Женщина пропала больше года назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

- Последний раз женщину видели на территории фермерского хозяйства в селе Тимяшево Шенталинского района. Оттуда она ушла в ночь на 27 июля 2021 года в неизвестном направлении, - рассказали правоохранители.

Приметы Марины Медведевой: рост 164-170 см, на вид 50 лет, овальное смуглое лицо, худощавое телосложение, карие глаза, прямые, коротко стриженые волосы. Среди особых примет: шрамы на верхней губе и на животе (послеоперационный), а также веснушки на лице. В день исчезновения на женщине были темно-синяя майка и черное трико.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ближайшей отдел полиции или по телефонам: 8 (84652) 2-10-06 (дежурная часть О МВД по Шенталинскому району), 8 (846) 278-22-23 (ДЧ ГУ МВД по Самарской области), 8(999)7010233 (дежурный офицер облглавка) или 102.

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