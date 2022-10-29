Снег повалил крупными хлопьями в Самаре 29 октября 2022 года

Первый снегопад обрушился на Самару в конце октября
Фото: Евгений КОТМЫШЕВ
Утро субботы, 29 октября 2022 года, в Самарской области оказалось богато на сюрпризы погоды. Сначала на регион опустился густой туман, а потом крупными хлопьями повалил снег. Очевидцы запечатлели на фото и видео первый привет от зимы.
- За окном настоящий снегопад! Снег валит огромными хлопьями. Правда, на земле от него почти ничего не остается. Вместе со снегом еще и дождь идет, - поделились с «КП-Самара» горожане.
Напомним, первый снег в этом году жители Самары и области увидели накануне, 28 октября. Его можно было наблюдать только ранним утром. Белым покрывалом укрыло опавшую листву, скамейки, деревья и машины. Продержался снег недолго. Уже часам к 10-11 от него ничего не осталось.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти с дождем в течение всего сегодняшнего дня. В воскресенье, 30 октября, он не ожидается, а вот в начале новой рабочей недели может пойти вновь.
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