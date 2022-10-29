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НовостиОбщество29 октября 2022 7:20

Юрий Иванов покинул пост главы департамента общественной безопасности Самарской области

Ведомству уже подыскали временного руководителя
Анастасия ФИЛАТОВА
Юрий Иванов возглавлял департамент с 2013 года

Юрий Иванов возглавлял департамент с 2013 года

Фото: правительство Самарской области

В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Пост главы департамента по вопросам общественной безопасности покинул Юрий Иванов. Его имя уже пропало с сайта регионального кабмина.

Юрий Иванов руководил департаментом с 2013 года. На эту должность его назначил еще прежний губернатор — Николай Меркушкин. До этого Юрий Иванов возглавлял региональное управление МЧС.

Ведомству уже подыскали временного руководителя. Исполнять обязанности главы департамента по вопросам общественной безопасности пока будет Андрей Белоусов. До недавнего времени он был начальником управления организационного, правового и кадрового обеспечения.

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