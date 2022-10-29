Труп мужчины нашли у дома на Заводском шоссе в Самаре

Подозреваемый в гибели самарца уже задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители расследуют убийство 40-летнего мужчины. Его труп нашли у дома на Заводском шоссе в прошлую субботу, 22 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в дневное время около одного из жилых домов. По подозрению в его гибели задержан 42-летний местный житель, - рассказали в ведомстве.

По версии следователей, незадолго до трагедии мужчины распивали алкоголь. Когда градус вдарил им в голову, не обошлось без конфликта. Собутыльники устроили драку. Подозреваемый нанес приятелю несколько сильных ударов. Полученные самарцем травмы оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия.

Сегодня, 29 октября 2022 года, стало известно, что суд избрал злоумышленнику меру пресечения. На время следствия он будет находиться в СИЗО.

Суд отправил злоумышленника под арест Фото: СУ СК по Самарской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал