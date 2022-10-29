Три человека пострадали при взрыве газового баллона на острове под Самарой

В больницу госпитализировали двух женщин и мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 29 октября 2022 года, на реке Волге в районе поселка Прибрежный Красноглинского района Самары произошло ЧП. На острове Фестивальном, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Сообщение о происшествии поступило в 5:01. Установлено, что в бытовом вагончике на острове Фестивальный произошло воспламенение паров бензина, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три человека: 52-летняя и 45-летняя женщины, а также 48-летний мужчина. Их госпитализировали. По данным оперативного ведомства, конструкция строения, где все случилось, не повреждена. Причина происшествия пока неизвестна. Специалисты сейчас выясняют все детали ЧП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал