«Гранта» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилист превысил скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 28 октября 2022 года, на 938 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Там опрокинулся в кювет автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем отечественной легковушки находился 56-летний водитель. Он, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, превысил скорость и не справился с управлением. В итоге машина вылетела с дороги в правый кювет, где перевернулась на крышу.

В результате случившегося мужчина получил различные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал