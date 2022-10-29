Еще 308 жителей Самарской области заболели коронавирусом 29 октября 2022 года

За минувшие сутки на больничные койки отправили 43 пациента с КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В субботу, 29 октября 2022 года, в регионе выявили еще 308 инфицированных. Общее число случаев заражения теперь составляет 478 820, сообщает оперштаб.

Почти половина новых больных — 136 человек — приходится на Самару. В Тольятти заразу подхватили 34 жителя, в Новокуйбышевске — 24, в Сызрани — 17. По 10 ковид-пациентов прибавилось в Жигулевске и Волжском районе.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 43 пациента. Еще 584 человека успешно закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть COVID-19 смогли 468 036 жителей региона.

К сожалению, умерли еще трое больных, у которых была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 8 100 человек.

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