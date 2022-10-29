Сильный ветер до 20 м/с обрушится на Самарскую область 30 октября 2022 года

Порывистый ветер будет дуть с южной стороны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В ночь на воскресенье, 30 октября 2022 года, на регион обрушится сильный ветер. Жителей призывают быть осторожнее.

- Ночью и днем 30 октября местами в Самарской области ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям без лишней необходимости не выходить из дома. Если сильный ветер застанет на улице, нужно как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Также спасатели советуют автомобилистам быть внимательнее на дорогах. Машины лучше всего парковать вдали от непрочных конструкциях или ставить в гараж.

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