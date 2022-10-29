Житель Самарской области пытался пронести в суд 20-сантиметровый кухонный нож

Нарушителю может грозить штраф до 1 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области приставы задержали нарушителя. Житель Безенчука пытался пронести в суд запрещенный предмет — 20-сантиметровый кухонный нож. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

— Пристав остановил мужчину при попытке зайти в Безенчукский районный суд. Он попросил выложить оружие, колюще-режущие предметы, если такие имеются при себе. Посетитель заявил, что ничего подобного у него нет, — рассказали в ведомстве.

Вывести мужчину на чистую воду помог ручной металлоискатель. Он показал, что житель Безенчука пришел в суд с ножом. С какой целью он это сделал, пока не ясно. В отношении нарушителя составили протокол. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в суде. Мужчине грозит штраф до 1 тысячи рублей.

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