Тело пропавшего две недели назад мужчины нашли в Волге в Самарской области

Изначально спасатели нашли только дрейфующую по реке лодку, а спустя две недели - и ее владельца Фото: ПСС Самарской области

В субботу, 29 октября 2022 года, на дне Волги в Безенчукском районе нашли тело 48-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести на протяжении двух недель. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По данным ведомства, мужчина пропал в период с 15 по 16 октября 2022 года. Первые поиски результата не дали — нашлась только его лодка. Она дрейфовала по реке. Сегодня водолазы повторно обследовали водоем. Новый район поисков спасателям подсказали очевидцы.

— Погибшего удалось обнаружить в районе Васильевских остров. Его тело находилось в 50 метрах от берега, на глубине 9 метров, — сообщили в ПСС.

Погибшего достали из воды и передали сотрудникам полиции. Им предстоит установить точную причину смерти мужчины.

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