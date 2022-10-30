Приобретение поддельных бланков карается законом. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре юная девушка пойдет под суд за покупку психотропных препаратов по поддельным рецептам. 19-летняя самарчанка купила бланки в интернете и отправилась с ними в аптеку, однако угодила в поле зрения правоохранителей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как стало известно, полицейские в Самаре задержали девушку с поддельными рецептами на психотропный препарат.

- 19-летняя самарчанка купила на одном из сайтов поддельные рецептурные бланки, выписанные на другое лицо якобы медицинскими учреждениями города Самары, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - С помощью этих рецептов она покупала психотропные лекарственные вещества в городских аптеках.

Злоумышленницу задержали в аптеке на ул. Энтузиастов. Полицейские изъяли поддельные бланки. Выяснилось, что до этого девушка в поле зрения правоохранителей не попадала. Она не стала отпираться и во всем призналась.

- Девушка нигде не работает и не учится, - отметили в ГУ МВД по Самарской области. – Сейчас на нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа). Ей может грозить до года лишения свободы.