Под Самарой пастух нашел в поле патроны и смастерил ружье из палок

Самодельным ружьем пастух собирался отстреливаться от диких животных. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Под Самарой пастух нашел в поле патроны и смастерил самодельное ружье из палок. Он планировал таким образом отгонять диких животных от пасущихся коров, однако попался полиции и теперь ему грозит уголовная ответственность.

Подозрительного мужчину с большим черным пакетом, по форме напоминающем ружье, заметил экипаж ДПС в Красноармейском районе на остановке автобуса. При виде полицейских мужчина заметно занервничал, поэтому правоохранители решили его досмотреть.

- В присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли из пакета предмет, похожий на ружье, - сообщает ГУ МВД по Самарской области. - Экспертиза установила, что это действительно самодельное ружье, а проверка показала, что мужчину уже дважды судили – за угон автомобиля и за незаконный оборот наркотиков. Задержанный объяснил, что весной во время выпаса коров он обнаружил в листке три охотничьих патрон. Мужчина забрал их с собой, и дома изготовил из палок и других подручных средств самодельное оружие. После этого он стал постоянно носить его с собой для отпугивания диких животных во время выпаса коров.

Сейчас на пастуха возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.