Тело пришлось вырезать из машины: под Самарой в страшном ДТП на трассе погиб водитель фургона

В страшном столкновении погиб водитель фургона. Фото: ПСС Самарской области

Под Самарой в страшном ДТП на трасе 30 октября погиб водитель фургона ВИС. Чтобы достать тело погибшего из кабины, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- Вызов поступил утром, в 08.46, - сообщает ПСС. - На 17-м километре трассы Р-228 Уваровка-Калиновка столкнулись во встречном направлении два автомобиля - легковой Hyundai Solaris и легкий коммерческий фургон ВИС.

К сожалению, не обошлось без жертв. Из-за аварии водитель ВИС погиб.

- Автомобиль получил значительные повреждения, поэтому для того, чтобы извлечь погибшего из кабины аварийного автомобиля потребовалась помощь спасателей, - пояснили в ПСС.

В 10.50 все работы на месте ДТП были окончены.