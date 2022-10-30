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НовостиОбщество30 октября 2022 9:19

Тело пришлось вырезать из машины: под Самарой в страшном ДТП на трассе погиб водитель фургона

Под Самарой водитель фургона погиб в страшном ДТП на трассе 30 октября 2022
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В страшном столкновении погиб водитель фургона. Фото: ПСС Самарской области

В страшном столкновении погиб водитель фургона. Фото: ПСС Самарской области

Под Самарой в страшном ДТП на трасе 30 октября погиб водитель фургона ВИС. Чтобы достать тело погибшего из кабины, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- Вызов поступил утром, в 08.46, - сообщает ПСС. - На 17-м километре трассы Р-228 Уваровка-Калиновка столкнулись во встречном направлении два автомобиля - легковой Hyundai Solaris и легкий коммерческий фургон ВИС.

К сожалению, не обошлось без жертв. Из-за аварии водитель ВИС погиб.

- Автомобиль получил значительные повреждения, поэтому для того, чтобы извлечь погибшего из кабины аварийного автомобиля потребовалась помощь спасателей, - пояснили в ПСС.

В 10.50 все работы на месте ДТП были окончены.